PSG: Kehrer spricht über Messi

Thilo Kehrer trifft lieber regelmäßig im Training auf Lionel Messi als ein Mal im Jahr in einem Wettbewerb. Das verrät der deutsche Nationalspieler im Interview mit ‚ouest france‘. Über die Qualität des Argentiniers „brauchen wir nicht reden“, sagt der 24-Jährige und attestiert La Pulga: „Im Training ist es das Gleiche.“ Der Ballvirtuose lässt demnach auch in den Übungseinheiten seine Weltklasse aufblitzen.

Weiter erzählt Kehrer, Messi sei „sehr angenehm in der Kabine“. Die Eingewöhnungsphase bei Paris St. Germain scheint nach fast 17 Jahren im Profiteam des FC Barcelona gut voranzuschreiten. Mit dem Superstar an Bord glaubt Kehrer auch an den großen Wurf. In Paris habe man „den Ehrgeiz, die Champions League zu gewinnen.“