Bayer: Baumgartlinger geht – Aránguiz bleibt

Julian Baumgartlinger wird Bayer Leverkusen im Sommer verlassen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, erhält der 34-jährige Mittelfeldspieler keinen neuen Vertrag. Das aktuelle Arbeitspapier des Österreichers läuft aus. Baumgartlingers letzter Pflichtspieleinsatz für die Werkself datiert auf den August. Mit zwei Kreuzbandverletzungen verpasste er seit Januar 2021 zahlreiche Partien.

In Leverkusen bleiben wird hingegen wohl Charles Aránguiz. Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes geht „davon aus, dass Charly noch ein Jahr bei uns ist“, so der 40-Jährige im ‚kicker‘. Damit schlägt er ähnliche Töne an wie Aránguiz‘ Berater André Cury, der jüngst gegenüber ‚Revista Colorada‘ Gerüchte um einen Transfer zu Internacional Porto Alegre entkräftete: „Da ist nicht. Er hat noch ein Jahr Vertrag und wird in Europa weitermachen.“