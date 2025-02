SV Werder: Veljkovic mit Zukunftsansage

Milos Veljkovic lässt sich mit Blick auf seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt nicht aus der Ruhe bringen. Im Interview mit der vereinsnahen ‚DeichStube‘ macht der Abwehrspieler des SV Werder Bremen deutlich: „Ich habe keinen genauen Plan und bin offen. Jeder weiß, dass ich Werder liebe und schon eine Ewigkeit hier bin. Und genauso weiß der Verein, was er an mir hat – so wie ich auch weiß, was ich am Klub habe. Am Ende muss es eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein. Deshalb blicke ich sehr entspannt in die Zukunft.“

Darüber hinaus dementiert der 29-Jährige eine vermeintliche Einigung mit Roter Stern Belgrad im zurückliegenden Wechselfenster: „Es gibt ein konkretes Interesse des Vereins, aber ich möchte klarstellen, dass ich nichts unterschrieben habe und wir von einer Einigung – oder überhaupt von etwas Konkretem – weit entfernt sind.“ Eine Tendenz, wie es für Veljkovic weitergeht, lässt sich noch nicht ableiten: „Ja, wir haben schon gesprochen. Es wird auch noch ein weiteres Gespräch geben. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen, im Fußball kann viel passieren.“