Fast fix: Wolfsburgs Plan mit Gosens

Häufig hat Robin Gosens in der Vergangenheit über eine Rückkehr nach Deutschland sinniert. Jetzt ist der ersehnte Wechsel in die Bundesliga ganz nah. Wie aus einem Bericht der ‚WAZ‘ und ‚AZ‘ hervorgeht, will der VfL Wolfsburg die Verpflichtung des Nationalspielers, noch bis 2026 bei Inter Mailand unter Vertrag, in den nächsten Tagen abschließen.

Gosens soll demzufolge im zweiten Trainingslager zur Wolfsburger Mannschaft stoßen. Am 31. Juli finden sich die VfL-Profis dazu in Donaueschingen ein. Diese Etappe der Vorbereitung, so der Plan der Verantwortlichen, wird der 29-Jährige zumindest noch teilweise mitmachen.

Vor einigen Tagen bestätigte Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz öffentlich das Interesse am linken Schienenspieler. Laut ‚WAZ‘ und ‚AZ‘ lässt eine finale Einigung noch auf sich warten, zeichnet sich aber klar ab. Ein erstes Angebot hatte Inter zunächst abgelehnt. Die Wölfe besserten nach und stehen nun dicht vor einem großen Erfolg auf dem Transfermarkt.