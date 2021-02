Sarri sagt OM ab

Maurizio Sarri wird wohl nicht neuer Coach von Olympique Marseille. Nach Informationen des italienischen Transfermarkt-Insiders Fabrizio Romano hat der derzeit vereinslose italienische Coach dem Klub von der Côte d’Azur abgesagt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am gestrigen Dienstag berichtete FT exklusiv, dass der 62-jährige Italiener bei OM die Wunschlösung für den entlassenen André Villas-Boas ist. Sarri will aber mitten in der Saison kein neues Team übernehmen. Als Plan B nennen französische Medien Ex-BVB-Coach Lucie Favre.