Nach Bayern-Abschied: Tuchels Pläne für die Zukunft

Die Meldung, dass Thomas Tuchel und der FC Bayern ihre Zusammenarbeit im Sommer beenden werden, hat sich am Mittwochvormittag wie ein Lauffeuer verbreitet. Es folgte prompt die offizielle Bekanntgabe des Rekordmeisters. Tuchel selbst soll wohl schon eine grobe Vorstellung davon haben, wie es nach dem 30. Juni für ihn weitergehen soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ‚Telegraph‘ berichtet, dass Tuchel den Wunsch hegt, künftig wieder in England zu arbeiten. Neben dem freiwerdenden Posten beim FC Liverpool könnte auch bei Manchester United eine Stelle frei werden. Gestern erst wurde der Einstieg von INEOS durch die Red Devils offiziell verkündet. Welche Pläne Neu-Anteilseigner Jim Ratcliffe mit Erik ten Hag verfolgt, ist noch nicht bekannt.

Lese-Tipp

Brisante Vorgeschichte: Bayerns Interimslösung steht bereit

Kandidat bei den Three Lions

Nach der WM in Katar wackelte auch der Stuhl von England-Coach Gareth Southgate. Schon damals wurde Tuchel als Nachfolger gehandelt. Je nachdem wie Southgate mit den Three Lions bei der Europameisterschaft im Sommer abschneidet, könnte diese Akte wieder auf den Tisch kommen. Laut ‚Telegraph‘ wäre Tuchel dann wieder ein potenzieller Kandidat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach steht der 50-Jährige auch bei West Ham United auf dem Zettel. Der Vertrag von David Moyes läuft nach der aktuellen Spielzeit aus. Sollten die Ost-Londoner zu dem Entschluss kommen, das Arbeitspapier mit Moyes nicht zu verlängern, würde Tim Steidten, derzeit Technischer Direktor bei den Hammers, versuchen, Tuchel von einem Engagement bei West Ham zu überzeugen.

Keine Pause?

Dass Tuchel ein Sabbatjahr einlegt, ist laut ‚Sky‘ unwahrscheinlich. Der Pay-TV-Sender schildert, Tuchel wolle im Sommer gerne woanders neu starten. Dazu wird der FC Barcelona als mögliche Destination genannt. Während vor wenigen Tagen in der spanischen Presse berichtet wurde, dass Tuchels Berater ihn bereits bei Barça angeboten haben sollen, negiert ‚Sky‘ einen direkten Kontakt zum Tabellendritten der spanischen Liga und behauptet, es läge lediglich beidseitiges Interesse vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gleichzeitig gibt es auch Spekulationen über ein vorzeitiges Ende von Tuchel beim FCB. Schaffen die Bayern es nicht, die Hinspiel-Niederlage gegen Lazio Rom (0:1) in der Champions League beim Rückspiel am 5. März zu drehen, könnte der Coach gezwungen sein, seine Zelte an der Säbener Straße vorzeitig abzubrechen.