Hertha: Dárdai verletzt

Bence Dárdai hat sich gegen den SC Paderborn (3:1) verletzt. Wie die Alte Dame bekanntgibt, wird der Sohn von Trainer Pál Dárdai aufgrund einer Verletzung am rechten Sprunggelenk „bis auf weiteres“ ausfallen.

In der laufenden Saison stand der 17-Jährige für die Hauptstäder bislang neunmal auf dem Rasen, wurde aber weder in der Liga noch im DFB-Pokal in die Startelf berufen. Bei der Hertha spielt das Offensiv-Talent zusammen mit seinen Brüdern Márton (21) und Palkó Dárdai (24).