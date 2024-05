Dresden verhandelt mit Bayern-Schreck

Dynamo Dresden ist bei der Suche nach einem neuen Torwart anscheinend bei einem Ligakonkurrenten fündig geworden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, stehen die Sachsen in Verhandlungen mit Tim Schreiber, der aktuell von RB Leipzig an den 1. FC Saarbrücken ausgeliehen ist. Als Stammkeeper hat der 22-Jährige mit den Saarländern in dieser Saison sensationell das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht und schaltete dabei mit seinen starken Leistungen unter anderem den FC Bayern München aus.

In Dresden läuft der Vertrag des aktuellen Stammtorwarts Stefan Drljaca (25) im Sommer aus, die Verhandlungen zu einer Verlängerung sind ins Stocken geraten. Daher wird nach einem potenziellen Nachfolger gesucht. Schreiber war 2014 zu Leipzig gewechselt und erhielt dort 2020 einen Profivertrag. Von RB wurde der Keeper mehrfach ausgeliehen, aktuell zum FCS. Im Sommer kehrt er zwar zu seinem Stammverein zurück, soll dort jedoch ‚Bild‘ zufolge nicht bleiben, da der Verein auf der Torhüter-Position ein Überangebot hat. Leipzig soll bei einer Summe von etwa 150.000 Euro plus Boni und einer Weiterverkaufsbeteiligung gesprächsbereit sein.