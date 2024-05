Félix: Großes Dilemma im Anflug

Es hatte alles so verheißungsvoll begonnen. João Félix zeigte sich direkt zum Saisonstart beim FC Barcelona von seiner besten Seite. Alles lief wie am Schnürchen und so kündigten die Barça-Bosse um die Weihnachtszeit bereits Verhandlungen mit Atlético bezüglich eines erneuten Deals an.

Mittlerweile hat sich der Wind jedoch gedreht. Im neuen Jahr sanken die Einsatzzeiten des 24-jährigen Portugiesen sukzessive. In den vergangenen vier Spielen fand sich Félix gar nicht mehr in Xavis Startelf wieder. Kümmerliche 65 Minuten durfte er insgesamt in der Liga gegen Real Madrid, den FC Valencia, den FC Girona sowie in der Champions League zuletzt gegen Paris St. Germain mitwirken.

Zukunftssorgen

Und so sieht es laut der ‚Marca‘ mittlerweile stark danach aus, dass sich die Wege im Sommer wieder trennen werden. Der technisch versierte Offensivspieler selbst würde gerne bleiben, für Barça soll das allerdings nur infrage kommen, wenn alle anderen Wunschspieler für den Angriff nicht zu haben sind. Klangvolle Namen wie Bernardo Silva (29) von Manchester City, Kvicha Kvaratskhelia (23) von der SSC Neapel, Dani Olmo (26) von RB Leipzig und Nico Williams (21) von Athletic Bilbao stehen auf der Liste.

Für Félix ergibt sich dadurch ein großes Dilemma. Denn vertraglich ist er noch bis 2029 an Atlético Madrid gebunden. Das zerrüttete Verhältnis zu Diego Simeone erlaubt jedoch eigentlich keine Rückkehr in den Kader der Colchoneros. Eine andere Lösung müsste gefunden werden. Und dann muss Félix deutlich größere Kompromisse machen als bei seinem Wechsel zum Traumklub aus Barcelona.