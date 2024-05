Götze wechselt in die zweite Liga

Felix Götze verlässt Rot-Weiss Essen und steht vor dem Wechsel zum SC Paderborn. Wie RWE mitteilt, verlängert der 26-Jährige seinen auslaufenden Vertrag nicht und wechselt in die zweite Liga. Nach Informationen der ‚WAZ‘ ist das Ziel des Defensivspielers der SC Paderborn. In Ostwestfalen soll Götze einen langfristigen Vertrag unterzeichnen. Die Vorstellung soll bereits in den nächsten Tagen erfolgen. „Felix ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, weshalb wir frühzeitig mit ihm die Gespräche über eine mögliche Verlängerung aufgenommen und ihm eine klare Perspektive aufgezeigt haben. Nichtsdestotrotz hat sich Felix für einen anderen Weg entschieden“, lässt sich Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von RWE, in einem Vereinsstatement zitieren.

Die Essener hatten lange auf einen Verbleib gehofft, aber Götzes Berater habe dem Klub schnell zu verstehen gegeben, dass er einen Wechsel in eine bessere Liga bevorzuge. „Es waren zwei richtig geile Jahre bei RWE. Ich habe die Zeit hier sehr genossen und werde den Verein in positiver Erinnerung behalten. Mir ist die Entscheidung, die Hafenstraße zu verlassen, alles andere als leichtgefallen. Trotzdem ist es für mich nun an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen und in einer höheren Liga mein Können unter Beweis zu stellen“, so Götze.