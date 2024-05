Verhandlungen laufen: Fatis klares Wunschziel

Ansu Fati, aktuell vom FC Barcelona an Brighton & Hove Albion verliehen, hat offenbar eine klare Präferenz, wo er in der nächsten Saison gerne spielen würde. Wie ‚Estadio Deportivo‘ berichtet, versucht der Vater des Offensivspielers, Bori Fati, seinen Filius beim FC Sevilla unterzubringen. Diesbezüglich telefoniere Fati Senior regelmäßig mit der Führungsetage rund um Sportdirektor Vítor Orta sowie Präsident José María del Nido Carrasco. Auch Sevilla selbst zeige Interesse an einer Verpflichtung des zehnfachen spanischen Nationalspielers.

Problematisch sei allerdings die finanziell angespannte Situation der Andalusier, die lediglich ein Leihgeschäft zulässt. So sei es Sevilla nicht möglich, Fati netto mehr als 1,5 Millionen Euro jährlich zu zahlen. Das kolportierte Gehalt des 21-Jährigen liegt bei zwölf Millionen brutto. Folglich müsste Barça einen Großteil des Salärs übernehmen, um ein potenzielles Geschäft mit Sevilla zu ermöglichen.