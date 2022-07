Einigung erzielt: Nizza vor Viti-Transfer

Der OGC Nizza kann wohl zeitnah einen Haken hinter die Personalie Mattia Viti setzen. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato haben der Ligue 1-Klub und der FC Empoli in der zweiten Verhandlungsrunde eine Einigung erzielt. Für das italienische Abwehrtalent wird eine Ablöse in Höhe von 13 Millionen Euro plus zwei Millionen Bonus fällig. Zuvor scheiterte Klub von Trainer Lucien Favre mit einer ersten Offerte.

In Empoli hat Viti noch Vertrag bis 2025. Für seinen Jugendklub absolvierte der 20-jährige Innenverteidiger bislang 26 Profi-Einsätze. Neben Viti bastelt der Côte d’Azur-Klub ebenso an der Verpflichtung Teamkollege Fabiano Parisi.