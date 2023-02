Bayer 04: Auch Santos will Aránguiz

Der nächste Klub zeigt Interesse an Charles Aránguiz. Wie ‚UOL Esporte‘ berichtet, haben die Verantwortlichen des FC Santos Informationen bei den Beratern des Mittelfeldspielers von Bayer Leverkusen eingeholt. Das Interesse des brasilianischen Traditionsvereins sei groß, es gebe aber Zweifel, dass man die Gehaltsforderungen des 33-jährigen Chilenen erfüllen kann.

Aránguiz‘ Vertrag in Leverkusen läuft zum Saisonende aus, eine Verlängerung ist nicht geplant. Der Mittelfeldspieler stand seit 2015 in insgesamt 214 Pflichtspielen für die Werkself auf dem Platz, aktuell fällt er aber mit hartnäckigen Wadenproblemen aus. Auch Atlético Mineiro sowie die beiden São Paulo-Klubs Palmeiras und Corinthians wurden bereits mit Aránguiz in Verbindung gebracht.

