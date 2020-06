Kampl verlängert in Leipzig

Die guten Leistungen von Kevin Kampl werden mit einem neuen Vertrag belohnt. Wie die Sachsen offiziell bekanntgeben, wird das Arbeitspapier des 29-jährigen Mittelfeldspielers bis 2023 ausgeweitet. Sein ursprünglicher Kontrakt wäre 2021 ausgelaufen.

Sportdirektor Markus Krösche ist froh: „Kevin ist einer unserer absoluten Führungsspieler und ein ganz wichtiger Faktor in der Mannschaft – auf, und vor allem auch neben dem Platz. Nach seiner langen Verletzungspause hat er in den letzten Wochen gezeigt, wie enorm wichtig er für unser Spiel ist und wie sehr er unsere Spielphilosophie verkörpert.“

Vor seinem Wechsel zu RB Leipzig war Kampl in der Bundesliga für Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund am Ball. In der laufenden Saison kommt der gebürtige Solinger verletzungsbedingt auf gerade einmal zehn Bundesliga-Einsätze.