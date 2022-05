Atlético: Zwei Neue von Sporting?

Atlético Madrid blickt bei der Suche nach Neuzugängen in Richtung Portugal. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge zeigt der spanische Topklub Interesse an Offensivspieler Pablo Sarabia (29) sowie an Rechtsverteidiger Pedro Porro (22) von Sporting Lissabon.

Sarabia kommt in der aktuellen Saison auf 19 Tore und neun Assists in 45 Einsätzen. Der Spanier ist noch bis Saisonende von Paris St. Germain an Sporting verliehen, sein Vertrag bei PSG läuft bis 2024. Auch Porro ist nur ausgeliehen. Den Spanier kann Sporting nach der Saison für 8,5 Millionen Euro per Kaufoption von Manchester City verpflichten.