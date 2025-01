BVB: Verhandlungen mit Reyna-Interessent

Die Lage von Giovanni Reyna bei Borussia Dortmund ist seit einigen Monaten sehr verfahren. Das einstige Toptalent, das über Jahre die Offensive der Schwarz-Gelben bestimmen sollte, wurde durch verschiedene Verletzungen immer wieder zurückgeworfen und wird sein ganzes Potenzial wohl so schnell nicht ausschöpfen können. Der mittlerweile 22-Jährige gilt daher als Abgangskandidat. Bei einem guten Angebot würde der BVB die Freigabe erteilen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits seit einiger Zeit gilt der AC Mailand als Interessent für den US-amerikanischen Nationalspieler. Nun könnte sich zeitnah eine Wechselmöglichkeit eröffnen. Dem italienischen Portal ‚Tuttomercatoweb.com‘ zufolge haben die Rossoneri die Kontakte in der Personalie Reyna wieder aufgenommen.

Ein direkter Austausch wird dem Bericht zufolge für den heutigen Donnerstagnachmittag erwartet. Anderen Medienberichten ist zu entnehmen, dass Milan-CEO Giorgio Furlani und der Technische Direktor Geoffrey Moncada bereits am Mittwoch in Düsseldorf gelandet sind.

Unter der Anzeige geht's weiter

Reyna als Rashford-Alternative

Milan steht nach einer bisher enttäuschenden Saison aktuell nur auf Rang sieben in der Serie A. Der neue Trainer Sérgio Conceição, der das Amt Ende Dezember übernommen hat, benötigt nach eigener Aussage dringend Alternativen im Angriff. Das nötige Kleingeld dafür sollte der Transfer von Noah Okafor (24) an RB Leipzig einbringen. Die Leihe mit Kaufoption wurde allerdings in letzter Minute von den Sachsen abgesagt, da der Schweizer durch den Medizincheck gefallen war.

Für den Milan-Angreifer soll es jedoch weitere Interessenten aus der Bundesliga geben – angeblich ein Grund dafür, dass die Milan-Delegation derzeit in Deutschland weilt. Dem Vernehmen nach ruft der BVB für Reyna eine Ablöse im Bereich zwischen zehn und 15 Millionen Euro auf. Der 31-fache Nationalspieler, der noch bis 2026 in Dortmund unter Vertrag steht, wäre somit eine deutlich kostengünstigere Alternative zur großen Lösung Marcus Rashford (27), an dem Mailand ebenfalls interessiert sein soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einige Kaderbewegungen stehen bevor

An dem Profi von Manchester United zeigt nach neuesten Berichten auch der BVB entgegen anderslautender Meldungen großes Interesse. Sollte Dortmund nach Donyell Malen (25/zu Aston Villa) nun auch noch Reyna abgeben, wird die Personaldecke in der Offensive langsam dünn. Zwar könnte ein Transfererlös des US-Boys direkt wieder investiert werden, doch aktuell soll vor allem die Suche nach einem Achter und einem Linksverteidiger weiter Priorität haben.

Neben Reyna wird derzeit auch Karim Adeyemi (22) von einem Serie A-Klub umworben: Die SSC Neapel sucht einen Nachfolger für Khvicha Kvaratskhelia (23), der vor einem Abgang zu Paris St. Germain steht und hat bereits erste Gespräche mit dem deutschen Nationalspieler geführt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch der FC Chelsea ist weiterhin an Adeyemi interessiert. Den Blues geht es allerdings um einen Sommertransfer. Der BVB hatte das Preisschild von Adeyemi in den vergangenen Monaten auf 50 Millionen Euro festgesetzt.