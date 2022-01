Phillips wechselt nach Bournemouth

Der FC Liverpool gewährt seinem Innenverteidiger Nathaniel Phillips Spielpraxis in der zweiten englischen Liga. Der AFC Bournemouth erhält den Zuschlag auf eine Leihe bis Saisonende, das vermelden die Cherries offiziell.

In nur vier Saisonspielen setze Liverpools Trainer Jürgen Klopp bislang auf Phillips. Ungleich mehr Spielpraxis winkt nun in der englischen Championship. In der Rückrunde der Saison 2019/2020 durfte sich der 24-Jährige leihweise beim VfB Stuttgart beweisen.

We're thrilled to announce the signing of Nat Phillips on loan until the end of the season 🤝