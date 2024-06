Wiesbadens Heußer zum HSV?

Der Hamburger SV um Sportdirektor Claus Costa treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Wie ‚HSV24‘ berichtet, ist Mittelfeldspieler Robin Heußer von Wehen Wiesbaden ein Thema bei den Rothosen. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft zum Saisonende aus, weshalb ein ablösefreier Transfer in die Hansestadt möglich ist.

Neben dem HSV soll auch Hertha BSC Interesse an dem Wiesbadener zeigen. Heußer kam in der vergangenen Saison auf 34 Einsätze in der zweiten Liga und steuerte als zentraler Mittelfeldspieler neun Scorerpunkte (ein Tor, acht Vorlagen) bei.