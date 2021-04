Bericht: Lingard drängt auf Abschied

Jesse Lingard will seine Zelte bei Manchester United offenbar abbrechen. Laut ‚Eurosport‘ ist es weitestgehend sicher, dass der 28-Jährige im Sommer einen permanenten Transfer über die Bühne bringen will. Zu sehr soll er von der Behandlung durch Ole Gunnar Solskjaer enttäuscht gewesen sein, bevor man ihn im Januar an West Ham United verlieh.

Momentan blüht Lingard auf (elf Spiele/neun Tore) und ist mit seinen Leistungen ein Grund dafür, dass sich West Ham noch berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in die Champions League machen darf. Die Hammers versuchten angeblich schon, United zu einer Entscheidung zu bewegen, doch die Red Devils ihrerseits wollen die Saison abwarten, bevor sie eine Entscheidung über die Zukunft des 27-fachen Nationalspielers treffen.