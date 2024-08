„Teuerster Spielerverkauf überhaupt“: Gruda schon auf der Insel

Brighton & Hove Albion darf sich wohl schon bald auf einen neuen Ballkünstler in den eigenen Reihen freuen. Laut ‚kicker‘ befindet sich Brajan Gruda (20) vom 1. FSV Mainz 05 schon vor Ort, es müssen nur noch letzte Details vor der Unterschrift geklärt. Die „schriftliche Ausfertigung der Verträge“ sei noch zu bewältigen. Sportvorstand Christian Heidel bestätigt den bevorstehenden Deal, es sei für die Rheinhessen der „mit Abstand der teuerste Spielerverkauf überhaupt“.

In Mainz freut man sich auf einen warmen Geldregen. Inklusive leicht zu erreichender Boni fließen dem Bericht zufolge bis zu 40 Millionen Euro. Außerdem sichern sich die 05er eine Weiterverkaufsbeteiligung. Demnach könnte es in Zukunft nochmal kräftig in der Mainzer Kasse klingeln.