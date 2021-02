Gisdol: Umgang mit Meyer „nicht fair“

Markus Gisdol hat einer Meldung des ‚Express‘ widersprochen, er habe die Verpflichtung von Max Meyer wegen des gut besetzten Mittelfelds beim 1. FC Köln für nicht notwendig gehalten. „Wir diskutieren oft kontrovers, auch über neue Spieler“, sagte Gisdol in einer Medienrunde am heutigen Freitag. Allerdings gebe es „am Ende eine Entscheidung, hinter der alle stehen. Das ist auch in diesem Fall so, auch wenn anderes kolportiert wird. Max kann uns helfen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Meyer war Ende Januar ablösefrei nach Köln gewechselt, nachdem er seinen Vertrag bei Crystal Palace aufgelöst hatte. Bislang steht ein Startelfeinsatz im DFB-Pokal gegen Jahn Regensburg (5:6 n.E.) und eine Einwechslung in den Schlussminuten gegen Arminia Bielefeld (3:1) zu Buche. „Uns war allen klar, dass er nicht sofort eine selbstverständliche Verstärkung sein kann“, so Gisdol. Der FC-Trainer weiter: „Er kommt im laufenden Spielbetrieb hier an, seine Konkurrenz steht im Saft und auf der Position haben wir drei Spieler, die sehr gut performen. Und trotzdem gibt es diese riesen Erwartungshaltung, dass er ohne viel Spielpraxis einen von ihnen wegdrückt. Das ist nicht fair.“