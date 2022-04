BVB-Zukunft: So plant Brandt

Julian Brandt sieht seine Zukunft bei Borussia Dortmund. Ungeachtet der Meldungen, der BVB sei an einem Verkauf im Sommer interessiert, betont der 25-Jährige im Interview mit der ‚WAZ‘: „Ich beschäftige mich momentan nicht mit Wechselgedanken. […] Ich habe immer noch extreme Lust auf diesen Verein und denke nicht, dass meine Zeit hier zu Ende ist.“

Erst kürzlich berichtete die ‚Bild‘, Dortmund würde Brandt für 15 Millionen Euro ziehen lassen. Der Nationalspieler stellt klar: „Mir ist nicht so wichtig, was die Leute über mich reden oder schreiben oder denken – abgesehen vom Trainer natürlich. In den Medien werden in jedem Sommer und in jedem Winter beim BVB 35 neue Spieler und 35 Abgänge gehandelt. Darüber mache ich mir keine großen Gedanken, sonst könnte ich nachts nicht mehr schlafen.“

„Gibt keinen Grund zu wechseln“

Brandt habe unterdessen „das Gefühl, dass sich hier etwas extrem Gutes entwickelt mit dem Trainer, seinem Team und den Jungs, die hier spielen.“ Zuletzt war Brandt wieder wichtig, konnte vier Scorerpunkte in den vergangenen beiden Partien verbuchen.

Der Offensivspieler sagt: „Natürlich kann im Leben vieles passieren und die Dinge können sich schlagartig ändern. Aber für mich gibt es keinen Grund zu wechseln. Ich fühle mich wohl in Dortmund und habe hier noch ein bisschen was vor.“