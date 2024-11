Toprak gibt Karriereende bekannt

Der ehemalige Bundesligaspieler Ömer Toprak (35) hat sein Karriereende verkündet. Das hat der gebürtige Ravensburger via Instagram-Post bekanntgegeben. Bis zum vergangenen Sommer lief Toprak für Antalyaspor in der ersten türkischen Liga auf, sein Vertrag wurde dort nicht verlängert.

Der 27-fache türkische Nationalspieler begann seine Profilaufbahn 2008 im Breisgau beim SC Freiburg, wo er zuvor zwei Jahre in der Jugend verbrachte. 2011 folgte der Wechsel zum damaligen Vizemeister Bayer Leverkusen. Sechs Jahre später verpflichtete der Borussia Dortmund den Innenverteidiger und überwies zwölf Millionen Ruro für den türkischen Nationalspieler an die Werkself. 2020 schloss er sich mit Werder Bremen seinem letzten Klub im deutschen Profifußball an. 263 Bundesligaspiele stehen für Toprak zu Buche.