Augsburg: Demirovic „nicht unverkäuflich“

Beim FC Augsburg befasst man sich vorerst nicht mit einem möglichen Abschied von Kapitän und Leistungsträger Ermedin Demirovic (25). Man sei „gelassen, weil Demirovic einen Vertrag bis 2026 hat“, betonte Sportchef Marinko Jurendic am heutigen Samstag auf Nachfrage von ‚Sky‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grundsätzlich sei in Augsburg aber „niemand unverkäuflich“, so Jurendic weiter. Interesse an Demirovic soll vor allem in England bestehen. Als Schmerzgrenze der Augsburger wurden zuletzt 20 Millionen Euro Ablöse gehandelt.