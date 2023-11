TSG: Bischof will bleiben

Tom Bischof möchte sich bei der TSG Hoffenheim durchsetzen und plant nicht damit, die Kraichgauer auf Leihbasis zu verlassen. Gegenüber ‚Transfermarkt.de‘ sagt das Mittelfeld-Talent: „Ich will mich auf jeden Fall hier in Hoffenheim durchsetzen. Das ist mein Verein, ich habe hier von der Jugend bis zu den Profis alle Abteilungen durchlaufen. Ich bekomme hier meine Spielzeiten und darüber hinaus auch noch bei der deutschen U-Nationalmannschaft. Mein Ziel ist es, hier richtig durchzustarten.“

Einen konkreten Karriereplan verfolgt der 18-Jährige eigenen Angaben zufolge nicht: „Ich möchte mich erstmal auf das Hier und Jetzt konzentrieren und alles geben, um Hoffenheim zu helfen. Ich fühle mich bereit für weitere Einsätze bei den Profis – das ist mein großes, kurzfristiges Ziel. Der Fokus liegt also auf dieser Saison mit so vielen Einsätzen und Minuten wie nur möglich. Ich will einfach zeigen, was ich draufhabe.“ Bischof lief in der aktuellen Saison bislang sechsmal für die Profis der TSG auf. Ein Tor gelang dem Linksfuß zwar nicht, dafür konnte der U19-Nationalspieler eine Vorlage beisteuern. Vertraglich ist Bischof an die Sinsheimer noch bis 2025 gebunden.