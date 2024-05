Trotz Gerüchten: Werder plant mit Njinmah

Werder Bremen zeigt sich in den Verhandlungen über einen neuen Vertrag für Justin Njinmah entspannt. Lizenzbereich-Leiter Clemens Fritz kündigte auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Duell mit Borussia Mönchengladbach am Samstag (15:30 Uhr) an, dass der Verein die Gespräche mit dem Spieler „zum gegebenen Zeitpunkt intensivieren” werde. Bis dahin stehe man weiter in regelmäßigem Austausch.

Im vergangenen Sommer hat Njinmah bei den Norddeutschen einen neuen Vertrag unterschrieben, über die Vertragslänge ist jedoch nichts bekannt. „Für uns steht fest, dass wir in der nächsten Saison normal mit Justin planen. Grundsätzlich hat er noch Vertrag”, erklärte Fritz. Auch möglichen Abwerbeversuchen anderer Klubs sieht der 43-Jährige gelassen entgegen: „Justin hat bisher eine gute Saison gespielt. Dass der eine oder andere Verein da Interesse hat, ist normal.” Dem Vernehmen nach zeigen die Wolverhampton Wanderers, der FC Everton und der FC Villarreal Interesse an dem 23-jährigen Angreifer.