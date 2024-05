Wolfsburg-Talent vor Leihe?

Der VfL Wolfsburg denkt über eine Ausleihe von Sturmtalent Dzenan Pejcinovic nach. Wie der ‚kicker‘ berichtet, will der VfL dem 19-Jährigen mehr Spielpraxis verschaffen. „Eine Leihe ist denkbar“, wird Wölfe-Trainer Ralph Hasenhüttl zitiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

An potenziellen Interessenten mangelt es nicht, berichtet das Blatt weiter. Vereinsnamen werden in diesem Zusammenhang nicht genannt. Pejcinovic kam bei den Wolfsburgern in dieser Saison nur zu drei Kurzeinsätzen.