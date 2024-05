Unterschrieben: Teuchert verlässt Hannover

Cedric Teuchert zieht es im Sommer in die Major League Soccer. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wechselt der Stürmer ablösefrei von Hannover 96 zu St. Louis City. Dort soll Teuchert einen Vertrag über zweieinhalb Jahre erhalten und pro Jahr mehr als eine Million Euro verdienen. Das Arbeitspapier sei bereits unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch im Januar hatte der 27-Jährige einen USA-Wechsel abgelehnt und wollte seinen auslaufenden Vertrag bei den Niedersachsen verlängern. Die Verhandlungen scheiterten jedoch am strikten Sparkurs von Hannovers Geschäftsführer Martin Kind. In der Folge verlor der Mittelstürmer seinen Stammplatz und stand in der Rückrunde lediglich zweimal in der Startelf. In St. Louis würde Teuchert auf den ehemaligen Bundesliga-Keeper Roman Bürki treffen, der Kapitän der Mannschaft ist.