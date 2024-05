Darmstadt: Polter-Abgang mit Nebengeräuschen

Leihstürmer Sebastian Polter hat keine Zukunft bei Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98. Laut der ‚Bild‘ ist eine feste Verpflichtung im Sommer ausgeschlossen. Seit drei Spielen steht der 33-jährige Torjäger nicht mehr im Kader, nach offizieller Version aufgrund einer anstehenden Hämatom-OP. Es handele sich allerdings um einen kleineren Eingriff, der eigentlich erst nach der Saison geplant war und nun vorgezogen wird.

Soll heißen: Es steckt mehr hinter Polters Nichtberücksichtigung. Hinter den Kulissen, so führt die ‚Bild‘ aus, hat Trainer Torsten Lieberknecht seinem Stürmer bislang nicht erklärt, warum dieser im Saisonendspurt keine Rolle mehr spielt. So oder so werden die Lilien die Kaufoption in Höhe von 500.000 Euro verfallen lassen und Polter zurück zum FC Schalke schicken.