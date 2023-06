Bayern verleiht Janitzek

Der FC Bayern will Justin Janitzek (19) Spielpraxis in der Schweizer Super League verschaffen. Nach Informationen von ‚Sky‘ verleihen die Münchner den Innenverteidiger für die anstehende Saison an den FC St. Gallen.

Seinen bis 2024 datierten Vertrag bei Bayern verlängert Janitzek zudem um ein weiteres Jahr. Der Linksfuß, noch ohne Profispiel, stand in der abgelaufenen Saison 23 Mal in der Regionalliga auf dem Platz, vier Einsätze sammelte Janitzek in der UEFA Youth League.

