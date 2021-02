Bayern gewinnt die Klub-WM | Die Noten zum Spiel

Die Partie gegen den Champions League-Sieger aus Mittelamerika entpuppte sich für die Bayern als Geduldsspiel. Aus einem Chancenplus im ersten Durchgang konnte der deutsche Rekordmeister kein Kapital schlagen. Einem sehenswerten Fernschuss-Treffer von Kimmich wurde die Anerkennung verweigert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im zweiten Durchgang zogen die Bayern das Tempo nochmal an, sodass in der 59. Minute Pavard die Führung erzielten konnte. Tigres kam nie mehr wirklich zurück in die Partie. Die Bayern verwalteten ohne große Mühe und hatten in der Schlussphase noch zahlreiche Möglichkeiten, den Sieg höher zu gestalten. Unter dem Strich stand dann der vierte Weltpokal für den FCB.

Tor

1:0 Pavard (59.): Kimmich flankt aus dem Halbfeld auf Lewandowski, der Torhüter Guzmán irritiert. Der Ball prallt zu Pavard und der Weltmeister staubt frei vor dem leeren Tor zur Führung ab. Nach VAR-Check zählt der Treffer.

Die Noten für die Bayern

Eingewechselt:

65‘ Tolisso (2,5) für Gnabry

73‘ Choupo-Moting für Lewandowski

73‘ Costa für Sané

73‘ Musiala für Coman