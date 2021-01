Hohe Ablöse: PSG nimmt Gespräche um Kean auf

Paris St. Germain hat die Festverpflichtung von Leihspieler Moise Kean ins Auge gefasst. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ haben die Franzosen die Gespräche mit dem FC Everton aufgenommen. Im Raum stehen demzufolge umgerechnet rund 35 Millionen Euro Ablöse für den 20-jährigen Mittelstürmer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei PSG überzeugt Kean seit dem Beginn seiner Leihe. Neun Treffer sammelte der Italiener in seinen bisherigen 16 Auftritten. Als Zielspieler in der Sturmmitte stellt Kean in Abwesenheit des langzeitverletzten Mauro Icardi (27) und nach den Abgängen von Edinson Cavani (33) sowie Eric Maxim Choupo-Moting (31) die einzige echte Alternative im Luxuskader dar.