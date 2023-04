Inter in der Zwickmühle: Muss Inzaghi gehen?

Die Zeit von Simone Inzaghi als Trainer bei Inter Mailand könnte allmählich ablaufen. Nach dem gestrigen 1:1 gegen US Salernitana wackelt der Stuhl des 47-Jährigen gehörig. Allerdings befinden sich die Verantwortlichen der Nerazzurri in der Zwickmühle.

Laut ‚Sky Italia‘ ist man sich beim Mailänder Traditionsklub uneinig darüber, ob man Inzaghi vor die Türe setzen sollte. Grund dafür sind die bevorstehenden Spiele in der Champions League gegen Benfica Lissabon und das Rückspiel im Halbfinale der Coppa Italia gegen Juventus Turin. Ein Trainerwechsel könnte die Stabilität des Teams noch weiter gefährden.

Profis unter Beobachtung

Grundsätzlich ist man sich aber einig, dass die Leistung der Mannschaft in der Liga in der Art nicht zu tolerieren sei, so der italienische TV-Sender. Nicht nur Inzaghi steht demnach unter Beobachtung, auch viele Profis werden genauer beäugt. Aktuell steht Inter auf Rang vier in der Serie A, die AS Rom ist nur einen Punkt dahinter, hat allerdings auch ein Spiel weniger.

Für Inter gilt es nun abzuwägen, ob die Qualifikation für die Königsklasse tatsächlich in Gefahr ist oder ob der Erfolg in den nationalen und internationalen Pokalwettbewerben höhere Priorität besitzt.