Ex-Frankfurter Lindström vor Bundesliga-Rückkehr?

In Wolfsburg hat man eigentlich die Ambitionen, im internationalen Geschäft mitzuwirken. Nach einer eher enttäuschenden Saison, die der VfL Wolfsburg auf dem elften Platz beendete, könnte man sich nun mit einem bekannten Namen verstärken.

Wie ‚Sky‘ berichtet, befinden sich die Wölfe in Gesprächen mit Jesper Lindström von der SSC Neapel. Der 25-Jährige wechselte 2023 für stolze 30 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Italien. In Neapel konnte der Offensivakteur nie an seine Leistungen aus der Bundesliga anknüpfen.

Bislang gelang dem Dänen kein einziger Treffer für die Italiener und auch bei seiner Leihe zum FC Everton in der vergangenen Saison blieb Lindström in ganzen 25 Spielen torlos.

Zur Erinnerung: In seinen zwei Jahren bei Frankfurt gelangen Lindström 28 Scorer (14 Tore, 14 Vorlagen) in insgesamt 80 Spielen. Eine Rückkehr in die Bundesliga könnte der ins Stocken geratenen Karriere des Rechtsfußes neuen Schwung verleihen. In Neapel steht der dänische Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag – über eine mögliche Ablöse wird bislang nicht spekuliert. Diese dürfte aber unter der Ablöse liegen, die Neapel einst für Lindström gezahlt hatte.