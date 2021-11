Zukunftsfrage: Rüdiger hat Zeit

Antonio Rüdiger hat sich keine Deadline für die Entscheidung über seine Zukunft gesetzt. Die Frage der ‚Welt‘, ob es dafür ein Zeitfenster gebe, verneint der Innenverteidiger des FC Chelsea: „Ich konzentriere mich jetzt erst einmal auf das, was unmittelbar ansteht. Das bin ich dem Verein, dem Trainer und der Mannschaft schuldig.“ Nach wie vor gilt: Chelsea ist der „Ansprechpartner Nummer eins“.

Angesprochen auf einen möglichen Wechsel in die Bundesliga blockt Rüdiger konsequent ab: „Ich bin derzeit nur auf Chelsea fokussiert. Man wird sehen, was passiert.“ Zuletzt machten Gerüchte über einen Wechsel zum FC Bayern die Runde. Der 28-Jährige ist nur noch bis Saisonende an die Blues gebunden, der Poker um eine Verlängerung ist im vollem Gange.