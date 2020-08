BSTV: Kommt noch ein Stürmer?

Eintracht Braunschweig hat offenbar den gesuchten Stürmer in der Talentschmiede von Roter Stern Belgrad gefunden. Wie die ‚Braunschweiger Zeitung‘ berichtet, befindet sich der BTSV derzeit in aussichtsreichen Gesprächen mit Njegos Kupusovic. Das 19-Jährige gehört aktuell dem U19-Kader des serbischen Hauptstadtklubs an.

In der vergangenen Saison durfte der Youngster als Leihspieler bei Erzgebirge Aue erste Profi- und Zweitliga-Luft schnuppern. Für die Sachsen kam der Stürmer allerdings nur zu drei Kurzeinsätze, konnte dabei aber immerhin ein Tor erzielen. Mit involviert in die Verpflichtung war damals der heutige Braunschweig-Trainer Daniel Meyer, der nur kurze Zeit später in Aue als Coach entlassen wurde.