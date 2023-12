Letzter Versuch: Real setzt Mbappé ein Ultimatum

Das ewige Hin und Her zwischen Kylian Mbappé (24) und Real Madrid neigt sich offenbar allmählich dem Ende. Der Superstar von Paris St. Germain steht nur noch bis zum Ende der Saison bei seinem derzeitigen Arbeitgeber unter Vertrag und darf ab dem 1. Januar frei mit anderen Klubs verhandeln, um einen ab Sommer gültigen Kontrakt abzuschließen.

Wie die ‚as‘ berichtet, will sich Real-Präsident Florentino Pérez allerdings nicht mehr auf ausufernde Verhandlungen mit Mbappé und seiner Entourage einlassen. Dem Bericht der spanischen Tageszeitung zufolge planen die Königlichen einen letzten Versuch, um Mbappé nach Madrid zu lotsen. Am 1. Januar soll ein Angebot an den Torjäger gemacht werden – inklusive 15-Tage-Ultimatum.

Sollte sich Mbappé nicht bis zum Ablauf des Ultimatums am 15. Januar zu einem Wechsel bekennen, werde man von Seiten der Los Blancos die Akte schließen und sich auf einen Transfer von Erling Haaland (23) konzentrieren. Der Norweger von Manchester City steht knapp hinter Mbappé ganz oben auf der Liste möglicher Transferziele von Real.