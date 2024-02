Signal von Barça: Flick bereitet sich auf La Liga-Job vor

Kommt Hansi Flick trotz der erfolglosen Zeit als Bundestrainer beim nächsten europäischen Fußball-Riesen unter? Abwegig ist dieses Szenario laut Christian Falk nicht. Dem ‚Bild‘-Reporter zufolge hat der FC Barcelona dem 58-Jährigen signalisiert, dass er es auf die Liste der Kandidaten für die Nachfolge von Cheftrainer Xavi Hernández geschafft hat. Der Amtsinhaber gibt seinen Posten zum Saisonende auf.

Offenkundig zehrt Flick noch immer von den großen Erfolgen mit dem FC Bayern. 2020 gewann der gebürtige Heidelberger sechs Titel mit den Münchnern, darunter die Champions League. Im Viertelfinale fegten Flicks Spieler Barcelona furios mit 8:2 vom Platz – eine Schmach, die sich in das kollektive katalanische Gedächtnis eingebrannt hat.

Heuert nun ausgerechnet einer der Hauptverantwortlichen für die schlimmste Barça-Niederlage aller Zeiten bei den Blaugrana an? Flick jedenfalls hat Lust und will vorbereitet sein: Laut Falk lernt der aktuell joblose Übungsleiter bereits fleißig Spanisch. In Barcelona werden sie diesen Einsatz wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Gleichwohl dürften noch viele weitere Kriterien in die Trainer-Entscheidung mit einfließen.