PSG - Barça: So könnt ihr das Champions-League-Spiel live sehen

4:1 heißt es für Paris nach den ersten 90 Minuten. Vor allem Kylian Mbappé trug mit seinen drei Toren maßgeblich dazu bei, dass die Franzosen bereits mit eineinhalb Beinen im Viertelfinale stehen. Doch manch einer wird sich noch an das Frühjahr 2017 erinnern. Auch hier begegneten sich die beiden Schwergewichte bereits im Achtelfinale der Königsklasse. Nach dem Hinspiel stand es 4:0 für PSG. An ein Weiterkommen der Katalanen glaubte kaum jemand. Doch nach einer überragenden Schlussphase mit drei Toren in den finalen Minuten gelang Barça tatsächlich das Wunder und warf Paris mit einem 6:1-Rückspiel-Sieg doch noch aus dem Europapokal. Schaffen die Blaugrana es, dieses Wunder zu wiederholen?

PSG gegen Barcelona live im TV und im Live-Stream

Die Champions League-Partie zwischen der Paris und den Barça findet am Mittwoch, den 10. März statt. Der Anstoß im Parc des Princes erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Begegnung live. Beim Bezahlsender Sky ist die Partie ebenfalls zu sehen, allerdings nicht über die vollen 90 Minuten. Das Spiel ist nur in der Konferenz-Option verfügbar. Fans ohne TV-Anschluss können die Konferenz online über Sky Go streamen.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen den Franzosen und den Spaniern weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.