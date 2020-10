Atlético: Costa fehlt wohl gegen Bayern

Angreifer Diego Costa wird Atlético Madrid im Champions League-Spiel gegen den FC Bayern München am kommenden Mittwoch aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung stehen. Wie die ‚Marca‘ vermeldet, zog sich der 32-Jährige am gestrigen Samstag im Ligaspiel gegen Celta Vigo (2:0) eine Muskelverletzung zu. Dem Bericht zufolge könnte Costa dem spanischen Klub mehrere Wochen lang fehlen.

Atlético-Trainer Diego Simeone erwartet gegen den amtierenden Champions League-Sieger indes ein schwieriges Spiel: „Wir werden auf die Besten der Welt treffen, was Intensität, Druck, Spielintelligenz und alles andere angeht. Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns und wir werden mit Demut versuchen, Lösungen für das zu finden, was wir heute in der ersten Halbzeit erlitten haben.“