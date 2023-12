Prominente Streichliste: United schmiedet Saudi-Plan

Bei Manchester United befinden sich Anthony Martial (28), Casemiro (31), Jadon Sancho (23) und Raphaël Varane (30) auf dem Abstellgleis. Zusammen standen die vier Profis in der laufenden Saison gerade einmal 1599 Minuten auf dem Feld – zwar verhinderten auch Verletzungen und disziplinarische Maßnahmen, dass das Quartett auf mehr Spielanteile kommt, entbehrlich sind die genannten Akteure aber trotzdem.

Das denkt sich offenbar auch John Murtough, der Sportliche Leiter der Red Devils. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, flog der 53-Jährige Anfang Dezember nach Saudi-Arabien, um dort potenzielle Abnehmer für die vier Profis zu finden. Zwar habe Murtough keinen Verkauf eingetütet, dafür aber neue, für United wichtige, Beziehungen geknüpft. Zudem seien weitere Gespräche geplant.

Nicht ausgeschlossen also, dass es doch noch mit einem Verkauf auf die Arabische Halbinsel klappt. Gleichwohl müssen auch die Spieler selbst mitmachen. In Saudi-Arabien könnten Martial, Casemiro, Sancho und Varane aber zweifellos gut verdienen – ein nicht zu unterschätzendes Argument. Hinzu kommt, dass Casemiro in der Vergangenheit bereits mit einem Wechsel in die Saudi Pro League geliebäugelt hat.