Fàbregas bestätigt Monaco-Abschied

Cesc Fàbregas wird die AS Monaco im Sommer verlassen. „Es ist sicher, dass es zwischen mir und Monaco vorbei ist. Mein Vertrag läuft aus und ich suche nach einem Neuanfang. Ich brauche einen Neustart irgendwo anders“, erklärt der 35-Jährige im Interview mit ‚So Foot‘. Hinter dem Spanier liegt das nach eigener Aussage „nicht nur schwerste Jahr meiner Karriere, sondern auch das schwerste Jahr meines Lebens. Denn wenn ich im Fußball unglücklich bin, bin ich auch unglücklich im Leben“. Verletzungsbedingt hatte Fàbregas nahezu die komplette Saison verpasst.

Auch deshalb will der Mittelfeld-Routinier die Schuhe noch nicht an den Nagel hängen: „Mich haben schon zwei, drei meiner ehemaligen Trainer angerufen, um herauszufinden, ob ich im Sommer Teil ihres Staffs werden möchte. Aber dieses Jahr war so schlimm, dass ich so nicht aufhören kann. Nicht nach dieser Karriere. Ich will weiterspielen.“ Eine Wunschliga hat Fàbregas nicht: „Ich bin offen für alles und will nur Spaß haben.“