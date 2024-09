Rothe über Union zu Nagelsmann?

Bei Union Berlin traut man Neuzugang Tom Rothe (19) einen steilen Karriereweg zu. Manager Horst Heldt sagt in der ‚Sport Bild‘: „Wir sind sehr froh, dass er vom BVB zu uns gekommen ist, denn er hatte auch noch andere Möglichkeiten. Wenn Tom so weiterarbeitet, kann er in absehbarer Zeit an die Tür der Nationalmannschaft anklopfen. Davon bin ich überzeugt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Für fünf Millionen Euro wechselte Rothe nach Berlin, der BVB besitzt allerdings eine Rückkaufoption. „Er ist wissbegierig, trainingsfleißig, ambitioniert. Gleichzeitig merkt man, dass er eine gute Erziehung genossen hat, denn er ist sehr bodenständig, für ihn steht der Fußball im Mittelpunkt. Hinzu kommen seine fußballerischen Fertigkeiten“, so Heldt über Rothe, der zuletzt zweimal in Folge als linker Schienenspieler in der Startelf stand.