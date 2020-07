Chelsea: Lampard entspannt bei Abraham

Frank Lampard macht sich keine Sorgen um die Zukunft von Tammy Abraham. „Ich glaube, bei Tammys Vertrag haben wir noch nicht das kritische Niveau erreicht“, gab sich der Chelsea-Coach vor dem heutigen Spiel gegen Crystal Palace gegenüber ‚Sky Sports‘ relaxt, „ich überlasse es ihm und dem Klub, dies zu besprechen. Ich glaube nicht, dass es etwas ist, was er jetzt im Kopf hat. Zumindest sollte er das nicht haben. Was er jetzt im Kopf haben muss, sind die Spiele, die uns bevorstehen, und wie viel er uns auf dem Spielfeld helfen kann. Egal ob als Einwechsel- oder Stammspieler.“

Abraham stammt aus der Talentschmiede der Blues und ist nach drei Ausleihen nun unter Lampard fester Bestandteil des Profikaders. In der laufenden Saison kam der 22-jährige gebürtige Londoner zu 39 Pflichtspieleinsätzen, in denen er an starken 21 Toren direkt beteiligt war. Seit Wochen verhandeln die Londoner mit dem Eigengewächs über einen neuen Vertrag. Das aktuelle Arbeitspapier würde 2022 auslaufen.