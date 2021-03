BVB: Kehl kommentiert Gómez-Zukunft

Bei Borussia Dortmund hat man mit der Personalie Sergio Gómez offenbar noch nicht abgeschlossen. Über den 20-jährigen Offensivmann, der momentan an den spanischen Abstiegskandidaten SD Huesca verliehen ist, sagt Sebastian Kehl gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘: „Wir verfolgen die Entwicklung und stehen in ständigem Kontakt zum Berater. Aktuell ist schwierig vorherzusagen, wie sich die Situation im Sommer darstellen wird. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, an dem wir Entscheidungen treffen.“

Bei Huesca kommt Gómez nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus. Lediglich eine Vorlage lieferte der Linksfuß in seinen 20 überwiegend kurzen Liga-Einsätzen. Weil sein Vertrag beim BVB nur noch bis 2022 datiert ist, steht im Sommer eine Grundsatzentscheidung an. Eine weitere Zusammenarbeit scheint mit Blick auf die ausbleibende Weiterentwicklung des Spaniers allerdings nahezu ausgeschlossen.