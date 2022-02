Kölns Ostrak vor MLS-Wechsel – Nilsson soll folgen

Tomas Ostrak bietet sich für seine Zeit nach dem 1. FC Köln eine Gelegenheit, in die USA zu wechseln. Laut ‚Transfermarkt.us‘ befindet sich St. Louis City in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem 22-jährigen Tschechen, der im Sommer ablösefrei ist. Auch bei mehreren deutschen Klubs steht der offensive Mittelfeldspieler dem Bericht zufolge auf der Beobachtungliste, doch Ostrak tendiere zum Wechsel nach Übersee.

In Köln blieb dem Eigengewächs der Durchbruch bei den Profis verwehrt. Lediglich 20 Minuten stand Ostrak für das Team von Steffen Baumgart auf dem Platz. Bei St. Louis hat Lutz Pfannenstiel, ehemaliger Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf, seit zwei Jahren das Sagen. In diesem Jahr soll sich das Team aus dem Bundesstaat Missouri in der zweitklassigen MLS Next Pro beweisen, im Folgejahr 2023 steht dann die Teilnahme an der MLS an.

Auch Nilsson soll kommen

Ebenfalls auf Pfannenstiels Einkaufsliste befindet sich nach wie vor Joakim Nilsson von Arminia Bielefeld. ‚Transfermarkt.us‘ kann bestätigen, dass sich St. Louis mit dem schwedischen Nationalspieler im Austausch befindet. Auch der 28-jährige Innenverteidiger besitzt einen auslaufenden Vertrag. Die Verhandlungen sind aber nicht so weit fortgeschritten, wie die mit Ostrak.