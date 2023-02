PSG: Gerüchte um Tuchel-Rückkehr

Seit dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League herrscht bei Paris St. Germain Alarmstufe rot. Denn dem französischen Starensemble droht eine Saison mit nur einem Titel – der Meisterschaft in der Ligue 1 und die ist bei PSG sowieso fest eingeplant. Im Pokal ist die Mannschaft von Christophe Galtier bereits ausgeschieden und auch in der Königsklasse droht gegen starke Bayern das Aus.

Als Hauptschuldiger für die Misere wurde – wie so häufig in der Branche – der Trainer ausgemacht. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass die Luft für Galtier mehr als nur dünn wird, sollte er im Rückspiel in München nicht das Ruder herumreißen können.

‚RMC‘ untermauert dies nun mit handfesten Informationen: Eine Galtier-Entlassung sei zwar bis zum zweiten Achtelfinal-Spiel kein Thema, danach sei die Zukunft des 56-Jährigen allerdings komplett offen und abhängig vom Ergebnis gegen die Bayern.

Tuchel ein Thema

Die ersten potenziellen Nachfolger werden bereits in Paris gehandelt. Laut ‚RMC‘ träumen die PSG-Klubbesitzer um den Emir von Katar von Zinedine Zidane – ein alter Bekannter, dessen Name immer wieder auftaucht, wenn in Paris ein Trainerposten vakant werden könnte. Zudem sei eine Rückkehr von Thomas Tuchel ein Thema. Der 49-Jährige habe klubintern nach wie vor viele Befürworter und Unterstützer, so ‚RMC‘.

Der 49-Jährige war zwischen 2018 und 2020 bereits für PSG tätig, ehe er den Verein verlassen musste. Ein Zwist mit dem damaligen Sportlichen Leiter Leonardo soll unter anderem zur Trennung geführt haben, der 53-jährige Brasilianer ist aber seit Mai 2022 nicht mehr im Amt. Tuchel ist derweil seit seiner Entlassung beim FC Chelsea im vergangenen September vereinslos.