Aus dem Nichts: Ryerson verlängert beim BVB

Kurz nach dem phänomenalen 7:1-Kantersieg in der Champions League über Celtic Glasgow macht Borussia Dortmund in puncto Vertragsverlängerung Nägel mit Köpfen. Der BVB vermeldet offiziell, dass Außenverteidiger Julian Ryerson seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier gesetzt hat. Statt bis 2026 ist der Norweger nun bis 2028 an den Bundesligisten gebunden.

„Julian ist unmittelbar nach seiner Verpflichtung zu einem ganz wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft geworden. Das gilt sowohl auf als auch neben dem Platz“, gibt Sportdirektor Sebastian Kehl zu verstehen. Ryerson selbst ergänzt: „Es fühlt sich ehrlich gesagt noch immer so an wie am ersten Tag. Ich bin nach wie vor stolz und demütig, Teil dieses Vereins zu sein. Und ich freue mich jetzt einfach, dass ich weiter für Borussia Dortmund spielen kann. Ich fühle mich hier wohl und genieße jeden Spieltag.“

Der 26-jährige Defensivspieler war im Januar 2023 für fünf Millionen Euro von Union Berlin nach Dortmund gewechselt. Dort avancierte der flexibel auf den Außenbahnen einsetzbare Nationalspieler (26 Länderspiele) schnell zur Stammkraft. In der laufenden Saison stand Ryerson in allen acht Pflichtspielen in der Anfangsformation der Schwarz-Gelben. Berichten zufolge soll der neue Kontrakt mit einer Gehaltssteigerung von drei auf fünf Millionen Euro einhergehen.