„An der Ehre gepackt“: Kabinenkrach beim BVB

Die Stimmung bei Borussia Dortmund scheint allmählich zu kippen. Wenig verwunderlich nach vier sieglosen Spielen in Serie und dem Abrutschen auf Platz acht. Vorläufiger Tiefpunkt war der vergangene Sonntag, als man in letzter Minute noch den Sieg gegen die TSG Hoffenheim (1:1) aus den Händen gab.

Laut ‚Sky‘ kochten die Emotionen nach dem Spiel hoch. So habe Nuri Sahin seine Spieler in einer emotionalen Kabinensprache regelrecht zusammengefaltet und „an der Ehre gepackt“, dabei auch die Mentalität seiner Mannschaft in Frage gestellt. „Seid ihr Gewinner-Typen?“, so die kolportierten Worte des BVB-Trainers.

Zuerst soll Sahin dies Ramy Bensebaini, dann Emre Can und Marcel Sabitzer gefragt haben. Die spontane Auswahl der Spieler hatte laut ‚Sky‘ keinen bestimmten Hintergedanken. Die Antwort von Kapitän Can: „Offenbar nicht, wenn wir Achter sind.“

‚Sky‘ berichtet, dass Sahin vor allem zwei Punkte ein Dorn im Auge sind: Die Körpersprache und die Laufleistung im Spiel gegen Hoffenheim. Am Sonntag (17:30 Uhr) bietet sich die letzte Gelegenheit des Jahres, es noch einmal besser zu machen, wenn der BVB beim VfL Wolfsburg zu Gast ist.