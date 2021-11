Arteta lässt Lacazette-Zukunft offen

Mikel Arteta schließt einen Verbleib von Alexandre Lacazette beim FC Arsenal nicht aus. „Es gibt so viele Gerüchte. Was ich sagen kann, ist, dass ich mit dem, was Lacazette im Moment macht, sehr zufrieden bin. Und ich habe gesagt, dass wir bis zum Ende der Saison nicht darüber sprechen werden“, erklärte der spanische Coach auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel der Gunners gegen den FC Liverpool (Samstag, 18:30 Uhr).

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Wochen schien es darauf hinauszulaufen, dass sich die Wege des 30-Jährigen und dem FC Arsenal im kommenden Sommer nach Ablauf des Vertrags trennen. Unter Umständen darf der französische Stürmer aber doch auf eine weitere Zusammenarbeit mit den Londonern hoffen.